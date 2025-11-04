Fiorentina, il retroscena su Sarri

Sono ore di riflessione per i vertici della Fiorentina. Il rapporto con Stefano Pioli sembra ormai finito e la panchina dei Viola è destinata a uno tra Roberto D'Aversa e Paolo Vanoli. In estate però prima di riportare in Italia l'ex tecnico di Milan e Al Nassr ci sarebbe stata una chiamata a Maurizio Sarri emersa per stessa ammissione del tercnico toscano: "Questa estate - ha detto Sarri - io con la Lazio avevo già firmato. La telefonata della Fiorentina è arrivata quando l’accordo con la Lazio era già chiuso e il dirigente viola che mi ha chiamato lo sapeva perfettamente. Mi è sembrata una chiamata inopportuna".