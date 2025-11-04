Mac Allister-Real? Arriva la smentita del padre

Alla vigilia dello scontro in Champions League tra Liverpool e Real Madrid si riaccendono vecchie voci di mercato. I rumors, già in estate, palravano di un interessamento dei Blancos per il centrocampista argentino dei Reds, Alexis Mac Allister. Indiscrezioni però smentite dal padre del calciatore: "Ho letto le voci, ma c'erano solo quelle. Non ci sono stati contatti. In ogni caso, è sempre bello vedere mio figlio accostato ai più grandi club del mondo. Il Real Madrid è molto grande, ma lo è anche il Liverpool, e dobbiamo rispettare il club a cui appartiene e che ha creduto in lui", ha dichiarato.