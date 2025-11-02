Serie A: la Fiorentina va ko anche col Lecce, pari per il Torino in rimonta sul Pisa

TORINO-PISA 2-2

Parziale rimonta del Torino, che riprende il Pisa da 0-2 a 2-2 e toglie ai nerazzurri il primo successo stagionale. Spettacolo e tante occasioni nel corso del primo tempo, in cui i toscani partono molto forte: al 13’ Akinsanmiro colpisce una clamorosa traversa, ma nel proseguo dell’azione Moreo riesce a trovare il suo primo gol in Serie A con un bel mancino al volo. I padroni di casa provano a reagire, ma al 29’ arriva il 2-0: fallo in area di rigore di Casadei, che si perde l’inserimento di Vural. Dal dischetto Moreo non sbaglia e firma la sua personale doppietta. Gli uomini di Baroni cercano di rispondere, e il forcing di fine primo tempo porta a un clamoroso pareggio: prima (al 42’) il colpo di testa quasi a pallonetto di Simeone accorcia le distanze, poi (al 48’, in pieno recupero) Che Adams controlla in area il cross di Lazaro e calcia forte sotto la traversa per il 2-2 all’intervallo. Baroni viene espulso per proteste, con il secondo tempo che si avvia su ritmi molto più bassi. La paura di perdere comincia ad aumentare con il passare dei minuti, con la sfida che tramonta sul 2-2 finale. Tocca quota 13 il Torino, al quarto pareggio stagionale. Il Pisa esce dalla zona retrocessione, salendo a quota 6 con sei pareggi e quattro sconfitte nelle prime dieci.