Fiorentina, Gianluca Petrachi in pole position per il dopo-Pradé

Il nuovo ds - Al momento infatti il ruolo che era di Pradé, riporta La Gazzetta dello Sport, verrà ricoperto dal direttore tecnico Roberto Goretti in tandem col dg Ferrari, ma per il futuro il patron Commisso inizia già a guardarsi intorno e sonda il mercato dei dirigenti attualmente a spasso e a caccia di un'occasione per rilanciarsi. Il nome di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli campione d'Italia e poi Head of Football della Juventus, è stato sondato, ma ha costi elevati e preferisce restare ai box ancora un po'. Ecco perché ad oggi in pole position c'è il profilo di Petrachi, ex di Torino e Roma, molto desideroso di tornare dopo aver interrotto a gennaio il suo rapporto con la Salernitana. Da qualche giorno è finito sul mercato anche Marco Ottolini, che ha appena interrotto il suo rapporto col Genoa, ma su cui da qualche settimana è forte l'interessamento della Juventus.