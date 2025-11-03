De Rossi pronto a tornare in panchina dopo più di un anno, per lui c'è il Genoa

De Rossi e il Genoa sono in contatto, entro domani potrebbe concretizzarsi l'accordodi Redazione
Era uscito da Marassi dopo essere stato espulso nei minuti finali di un Genoa-Roma della passata stagione, lasciando il campo di corsa e senza sapere che quella sarebbe stata la sua ultima panchina con la Roma. Pochi giorni dopo, inaspettatamente, l'esonero e l'arrivo di Ivan Juric. Domenica il cerchio potrebbe chiudersi e Daniele De Rossi spera di entrare di nuovo in campo proprio dallo stesso tunnel, stavolta come allenatore del Genoa. Un piccolo scherzo del destino, come se quel Genoa-Roma avesse rappresentato uno spartiacque tra passato e futuro dell'allenatore, come se quella corsa dopo l'espulsione fosse stata il primo inconsapevole passo verso la panchina rossoblu.
Tra passato e futuro c'è di mezzo il presente, un presente in cui il Genoa si trova in una crisi profonda, all'ultimo posto in classifica con soli 3 punti e una preoccupante confusione societaria. Dopo l'esonero di Vieira e la nomina di Diego Lopez come nuovo Chief of Football, il Genoa si è buttato alla ricerca di un nuovo allenatore, con l'idea De Rossi che ha preso sempre più piede fino a diventare una possibilità che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Insieme all'ex allenatore della Roma i rossoblu hanno avviato contatti anche con Paolo Vanoli, la cui candidatura sembra essere, però, più defilata.
Destini che si incrociano nel traffico di panchine e allenatori: De Rossi e Vanoli entrambi candidati non solo per la panchina del Genoa, ma anche per quella quasi vacante della Fiorentina, una sorta di duello a distanza che, sempre per un piccolo scherzo del destino, potrebbe trasformarsi prestissimo in un duello sul campo. Già, perché De Rossi potrebbe presto sposare il progetto del Genoa e Vanoli quello della Fiorentina, e neanche a farlo apposta, il calendario di Serie A metterà Genoa e Fiorentina l'una contro l'altra proprio domenica prossima, tra pochi giorni. De Rossi, intanto, aspetta di definire l'accordo che lo legherebbe al Genoa per regalarsi una nuova esperienza e una domenica speciale a impreziosire il suo ritorno in panchina.