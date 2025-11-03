De Rossi pronto a tornare in panchina dopo più di un anno, per lui c'è il Genoa

Era uscito da Marassi dopo essere stato espulso nei minuti finali di un Genoa-Roma della passata stagione, lasciando il campo di corsa e senza sapere che quella sarebbe stata la sua ultima panchina con la Roma. Pochi giorni dopo, inaspettatamente, l'esonero e l'arrivo di Ivan Juric. Domenica il cerchio potrebbe chiudersi e Daniele De Rossi spera di entrare di nuovo in campo proprio dallo stesso tunnel, stavolta come allenatore del Genoa. Un piccolo scherzo del destino, come se quel Genoa-Roma avesse rappresentato uno spartiacque tra passato e futuro dell'allenatore, come se quella corsa dopo l'espulsione fosse stata il primo inconsapevole passo verso la panchina rossoblu.