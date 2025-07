Fiorentina su Kessiè ma l'ingaggio e troppo alto: in alternativa Sohm e Asllani

Sognare non costa nulla, avverare i sogni invece spesso costa tantissimo. In questo caso, 14 milioni di euro a stagione. E' quanto dovrebbe sborsare, al momento, la Fiorentina per esaudire il sogno di Stefano Pioli di riabbracciare Franck Kessiè, bandiera del suo Milan campione d'Italia e al momento in forza all'Al Ahli in Arabia Saudita. Se è vero che il centrocampista ivoriano sarebbe felice di tornare in Serie A, è altrettanto vero che un ingaggio del genere è proibitivo per le casse della Fiorentina. Tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare...di soldi, trovare un punto d'incontro sembra molto difficile a meno che il giocatore non decida di rinunciare a una buona fetta dello stipendio.