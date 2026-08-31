MANOVRE VIOLA

Fiorentina, preso Beto per 20 milioni di euro: così Kean è libero di andare al Como

L'attaccante portoghese torna in Italia per vestire la maglia viola, la punta azzurra può trasferirsi da Fabregas

31 Ago 2026 - 09:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool con al centro della scena Moise Kean e Beto. L'attaccante della Fiorentina andrà al Como di Fabregas, che cerca italiani per rimpinguare la lista Champions League, mentre quello portoghese, ex Udinese, lascerà l'Everton proprio per colmare il buco in attacco nella rosa dei viola di Grosso.

Kean-Como: le cifre

 Da giorni ormai era chiaro che Kean fosse in uscita, vedi anche lo strappo in allenamento il giorno prima del Frosinone, ma la Fiorentina voleva trovare il sostituto prima di cederlo ai lariani. Tra domenica e lunedì la svolta positiva per i viola, con l'attaccante azzurro che può andare da Fabregas in prestito oneroso da 5 milioni di euro, più obbligo di riscatto a quota 30 milioni e altri possibili 5 milioni di bonus. Per Kean contratto quinquennale e visite nelle prossime ore.

Beto-Fiorentina, le cifre

 La Fiorentina nel frattempo aveva sondato la pista Joshua Zirkzee che però ha sempre dato priorità alla Juventus, così si è fiondata su Beto. La punta classe 1998, due stagioni all'Udinese con 22 gol in 65 partite, lascerà l'Everton, dove ha segnato 25 gol in 113 partite, a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Stasera è atteso a Firenze, dove domani sosterrà le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

Arriva anche Gnonto

 Non solo Beto, Grosso avrà un altro rinforzo in attacco: Wilfried Gnonto. Affare in chiusura, il 22enne italiano arriverà in prestito dal Leeds.

I giornali sportivi: lunedì 31 agosto 2026

1 di 33
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

mercato fiorentina
kean
como
everton
beto

Ultimi video

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

00:34
MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

02:06
CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

01:05
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

00:46
CLIP STUDIO RAIMONDI SU LEAO PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Leao-Milan, ora è davvero finita: Rafa al Galatasaray, è già partito per la Turchia

01:18
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

00:47
Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

01:52
Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

01:34
Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

00:56
Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

I più visti di Fiorentina

Kean saluta la Fiorentina e abbraccia Fabregas: il Como spende 40 milioni per il suo nuovo bomber

Fiorentina, Zirkzee o Beto per liberare Kean: prima di cedere Moise Paratici vuole il sostituto

Fiorentina, lo strappo di Kean: si presenta in ritardo al Viola Park e rifiuta di allenarsi, società furiosa

Arthur rinnova con la Juve e va alla Fiorentina: due mln per il prestito, i dettagli

Piccoli-Pellegrino: al via l'intrigo delle punte. E tutto potrebbe partire da Kean...

Le due settimane di Kean: la nuova clausola (aumentata del 20%) e la richiesta della Fiorentina

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:28
Al Hilal, porte girevoli: via Benzema, ufficiale Ollie Watkins
10:26
Venezia, è fatta per l'arrivo di Mazzocchi dal Napoli
Youssouf Fofana
10:01
Fonseca chiama, Fofana risponde: il centrocampista lascia il Milan
Gudmundsson
09:53
Lazio, accordo raggiunto con Gudmundsson. Ma c'è concorrenza
09:31
Milan, visite mediche per Hutchinson