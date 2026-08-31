Fiorentina, preso Beto per 20 milioni di euro: così Kean è libero di andare al Como

La Fiorentina nel frattempo aveva sondato la pista Joshua Zirkzee che però ha sempre dato priorità alla Juventus, così si è fiondata su Beto. La punta classe 1998, due stagioni all'Udinese con 22 gol in 65 partite, lascerà l'Everton, dove ha segnato 25 gol in 113 partite, a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Stasera è atteso a Firenze, dove domani sosterrà le visite mediche e firmare il nuovo contratto.