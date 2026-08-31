Fiorentina, preso Beto per 20 milioni di euro: così Kean è libero di andare al Como

I giornali sportivi: lunedì 31 agosto 2026
© Rassegna Stampa
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Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool con al centro della scena Moise Kean e Beto. L'attaccante della Fiorentina andrà al Como di Fabregas, che cerca italiani per rimpinguare la lista Champions League, mentre quello portoghese, ex Udinese, lascerà l'Everton proprio per colmare il buco in attacco nella rosa dei viola di Grosso.
Da giorni ormai era chiaro che Kean fosse in uscita, vedi anche lo strappo in allenamento il giorno prima del Frosinone, ma la Fiorentina voleva trovare il sostituto prima di cederlo ai lariani. Tra domenica e lunedì la svolta positiva per i viola, con l'attaccante azzurro che può andare da Fabregas in prestito oneroso da 5 milioni di euro, più obbligo di riscatto a quota 30 milioni e altri possibili 5 milioni di bonus. Per Kean contratto quinquennale e visite nelle prossime ore.
La Fiorentina nel frattempo aveva sondato la pista Joshua Zirkzee che però ha sempre dato priorità alla Juventus, così si è fiondata su Beto. La punta classe 1998, due stagioni all'Udinese con 22 gol in 65 partite, lascerà l'Everton, dove ha segnato 25 gol in 113 partite, a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Stasera è atteso a Firenze, dove domani sosterrà le visite mediche e firmare il nuovo contratto.
Non solo Beto, Grosso avrà un altro rinforzo in attacco: Wilfried Gnonto. Affare in chiusura, il 22enne italiano arriverà in prestito dal Leeds.
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