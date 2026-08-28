Fiorentina, Zirkzee libera Kean: serve il sì dello United per mandare l'azzurro da Fabregas

Un valzer delle punte ballato tra Firenze, Manchester e Como. Sono giorni caldi per il mercato degli attaccanti, in Serie A come all'estero. Al centro della scena Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina è molto vicino al Como di Fabregas, che cerca italiani per rimpinguare la lista Champions League. L'accordo tra Viola e lariani per il classe 2000 è ai dettagli: un pacchetto che, coi bonus, dovrebbe sfondare di poco quota 40 milioni. E proprio sulla parte variabile che negli ultimi giorni l'operazioni si era incagliata: adesso l'accordo è vicinissimo.