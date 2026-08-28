Fiorentina, Zirkzee libera Kean: serve il sì dello United per mandare l'azzurro da Fabregas

Un valzer delle punte ballato tra Firenze, Manchester e Como. Sono giorni caldi per il mercato degli attaccanti, in Serie A come all'estero. Al centro della scena Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina è molto vicino al Como di Fabregas, che cerca italiani per rimpinguare la lista Champions League. L'accordo tra Viola e lariani per il classe 2000 è ai dettagli: un pacchetto che, coi bonus, dovrebbe sfondare di poco quota 40 milioni. E proprio sulla parte variabile che negli ultimi giorni l'operazioni si era incagliata: adesso l'accordo è vicinissimo.
Per vedere Kean alla corte di Fabregas però, non basteranno i bonus pattuiti tra le due società. Paratici infatti non vuole lasciar partire il suo attaccante principe senza avere pronto un sostituto di livello. E in questo senso va letto l'interesse vivissimo per Joshua Zirkzee del Manchester United. Il ds Viola è in pressing sull'olandese da giorni, tanto da aver già parlato con i suoi agenti: Zirkzee ha aperto a un ritorno in Serie A. Ora però l'ex ds di Juve e Tottenham deve trovare la quadra con i Red Devils. Una prima offerta è già stata inviata ed è attesa la risposta da Manchester. L'idea della Fiorentina è chiarissima: nell'anno del centenario, dopo un gran mercato, sarebbe davvero un peccato rovinare l'opera con la cessione di un big a poche ore del gong finale. Per questo, anche con un accordo già praticamente definito, Paratici prima di liberare Kean in direzione Como vuole strappare il sì definitivo per Zirkzee.