La mossa

Fiorentina, lo strappo di Kean: si presenta in ritardo al Viola Park e rifiuta di allenarsi, vuole il Como

Il bomber italiano è al centro di un grosso affare di mercato tra Viola e lariani, e ha fatto capire le proprie intenzioni al club

26 Ago 2026 - 12:02
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Moise Kean ha rifiutato di allenarsi con la Fiorentina. Questa è la grande novità della giornata per quanto riguarda la trattativa tra Viola e il Como per il bomber italiano, che a questo punto ha fatto la propria mossa per spingere le società a trovare un accordo definitivo per trasferirsi sotto la guida di Cesc Fabregas. Il giocatore, per altro, si è presentato al Viola Park in ritardo rispetto all'appuntamento fissato da Fabio Grosso. Un segnale netto, inequivocabile, della volontà del giocatore. 

Leggi anche

Arrivata l'offerta ufficiale del Como per Kean: 40 milioni bonus compresi. Ora tocca alla Fiorentina

Le cifre

 L'offerta del Como alla Fiorentina per Kean è di 35 milioni base fissa più 5 di bonus, e i lariani si aspettano una risposta entro 48 ore. Paratici, ds della Viola, è stato chiaro in merito: "Non abbiamo bisogno di vendere anzi siamo attenti alle opportunità per completare la squadra. Via solo chi lo chiede e, se arriva un'offerta congrua, troveremo un sostituto pari o migliore". Il rifiuto di allenarsi, evidentemente, è ben più di una richiesta di "andare via": la Fiorentina ha messo nel mirino tra gli altri Beto per la sostituzione, e vuole tutelarsi prima di chiudere eventualmente la cessione con il club degli Hartono, per non lasciare scoperto Grosso nello spot di centravanti al momento occupato solo da Pellegrino, in assenza di Kean.

moise kean
como
fiorentina

Ultimi video

01:08
Juve, Vicario resta "solo"

Juve, rivoluzione in porta: scelto il vice di Vicario

03:26
Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

03:09
Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

00:56
Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

01:39
Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

02:06
Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

00:30
MCH ARRIVO OOSTERWOLDE ROMA MCH

Oosterwolde arriva a Fiumicino: l'entusiasmo dei tifosi giallorossi

01:30
Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

01:23
CLIP MN OK MERCATO JUVENTUS - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Juve, il Besiktas pensa a Miretti. Kessié può sbloccarsi"

01:19
CLIP MN OK MERCATO MILAN - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Leao, si apre la pista inglese Leao, Nkunku lascia"

01:04
Calciomercato, Raimondi: "C'è un grande ritorno in Serie A"

Calciomercato, Raimondi: "C'è un grande ritorno in Serie A"

01:47
Gabriel Jesus, Pinamonti, Kean: le ultimissime sul valzer dei centravanti

Gabriel Jesus, Pinamonti, Kean: le ultimissime sul valzer dei centravanti

02:29
Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

02:00
Raimondi: "Milan, novità importante su Inacio. E su Leao…"

Raimondi: "Milan, novità importante su Inacio. E su Leao…"

01:08
Juve, Vicario resta "solo"

Juve, rivoluzione in porta: scelto il vice di Vicario

I più visti di Fiorentina

Fiorentina, lo strappo di Kean: si presenta in ritardo al Viola Park e rifiuta di allenarsi, vuole il Como

Le due settimane di Kean: la nuova clausola (aumentata del 20%) e la richiesta della Fiorentina

Fiorentina, ecco Falcinelli e Dabo

Piccoli-Pellegrino: al via l'intrigo delle punte. E tutto potrebbe partire da Kean...

DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

Fagioli-Milan, Allegri rivuole il pupillo: la richiesta di Max e la posizione della Fiorentina

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:55
Maturro lascia il Genoa: ufficiale il passaggio allo Shakhtar Donetsk
12:30
Manchester City, è ufficiale l'acquisto di Ayyoub Bouaddi: firma fino al 2031
11:54
Lazio, Pinamonti arriva stasera: poi le visite
11:52
Cagliari, Esposito in prestito al Sassuolo e Prati al Santander
11:23
Como, ufficiale l'acquisto di Kambwala dal Villarreal