Fiorentina, lo strappo di Kean: si presenta in ritardo al Viola Park e rifiuta di allenarsi, vuole il Como

L'offerta del Como alla Fiorentina per Kean è di 35 milioni base fissa più 5 di bonus, e i lariani si aspettano una risposta entro 48 ore. Paratici, ds della Viola, è stato chiaro in merito: "Non abbiamo bisogno di vendere anzi siamo attenti alle opportunità per completare la squadra. Via solo chi lo chiede e, se arriva un'offerta congrua, troveremo un sostituto pari o migliore". Il rifiuto di allenarsi, evidentemente, è ben più di una richiesta di "andare via": la Fiorentina ha messo nel mirino tra gli altri Beto per la sostituzione, e vuole tutelarsi prima di chiudere eventualmente la cessione con il club degli Hartono, per non lasciare scoperto Grosso nello spot di centravanti al momento occupato solo da Pellegrino, in assenza di Kean.