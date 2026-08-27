Kean saluta la Fiorentina e abbraccia Fabregas: il Como spende 40 milioni per il suo nuovo bomber

Moise Kean è virtualmente un nuovo calciatore del Como. Dopo ore di contatti fitti e di trattative tra le parti, la Fiorentina ha accettato l'offerta dei lariani da 40 milioni di euro (35 di parte fissa + 5 di bonus). Accontentato anche il bomber della Nazionale che nella mattinata di giovedì si era regolarmente allenato al Viola Park: adesso lo attende Fabregas che ha il suo nuovo bomber per la Champions League. Intanto la Viola non ha perso tempo e ha accelerato con il Manchester United per assicurarsi Joshua Zirkzee, attaccante olandese che è al passo d'addio con i Red Devils. Il ds Paratici ha già formulato la prima offerta, si punta a chiudere a breve.