MERCATO

Kean saluta la Fiorentina e abbraccia Fabregas: il Como spende 40 milioni per il suo nuovo bomber

Stamattina l'attaccante ha svolto l'ultimo allenamento al Viola Park: adesso lo attendono i lariani

27 Ago 2026 - 15:41
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Moise Kean è virtualmente un nuovo calciatore del Como. Dopo ore di contatti fitti e di trattative tra le parti, la Fiorentina ha accettato l'offerta dei lariani da 40 milioni di euro (35 di parte fissa + 5 di bonus). Accontentato anche il bomber della Nazionale che nella mattinata di giovedì si era regolarmente allenato al Viola Park: adesso lo attende Fabregas che ha il suo nuovo bomber per la Champions League. Intanto la Viola non ha perso tempo e ha accelerato con il Manchester United per assicurarsi Joshua Zirkzee, attaccante olandese che è al passo d'addio con i Red Devils. Il ds Paratici ha già formulato la prima offerta, si punta a chiudere a breve. 

A cinque giorni dal gong del mercato Kean ha il suo nuovo club: la Fiorentina ha provato a trattenerlo (è andato anche a segno pochi giorni fa in Coppa Italia contro il Benevento) ma l'addio dell'ex Juve e Psg era considerato dai più come scontato. Un buon affare per il Como che ha speso una cifra decisamente minore rispetto ai 62 milioni previsti nella clausola rescissoria scaduta lo scorso 15 luglio.

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