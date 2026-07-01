Fiorentina, la nuova clausola di Kean è di 62 milioni. Il club non vuole venderlo e detta le condizioni

Anche per questo, la nuova clausola risolutoria che scatta oggi, 1 luglio, racconta di cifre fuori mercato che fanno stare relativamente tranquilli il direttore sportivo Fabio Paratici e il nuovo allenatore Fabio Grosso. La clausola, valida per l'Italia e per l'estero, è di 62 milioni di euro. Dieci in più, con aumento del 20% circa, rispetto alla cifra che un anno fa aveva creato tanta apprensione.