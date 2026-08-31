MANOVRE BIANCONERE

Juve, accelerata per Zirkzee: offerta allo United, si può chiudere dopo l'addio di David

I bianconeri puntano a chiudere in prestito con diritto di riscatto per 33 milioni totali, attesa per il trasferimento del canadese all'Atletico Madrid

31 Ago 2026 - 08:41
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Poche ore davanti alla chiusura del mercato estivo di domani sera e tanto da fare, con un nuovo attaccante come priorità assoluta. Non si sono certo annoiati Giovanni Carnevali e Ricky Massara nella prima finestra di trattative da dirigenti della Juventus, anche se ora c'è da arrivare al dunque. 

Dopo le vittorie contro Frosinone e Parma, l'obiettivo è regalare a mister Luciano Spalletti una rosa credibile per puntare almeno alla qualificazione in Champions, con una punta da affiancare a un Kolo Muani che deve ancora sbloccarsi, mentre alle sue spalle si parla ancora di possibile risoluzione del contratto per Milik ed Ekhator si è fermato di nuovo in allenamento. 

La novità delle ultime ore che può sbloccare la situazione riguarda Jonathan David: dopo i timidi approcci di Crystal Palace e Paris Fc e il sondaggio a vuoto dell'Aston Villa, l'attaccante potrebbe davvero trasferirsi all'Atletico Madrid. Il canadese ha accettato la destinazione che lo porterebbe alla corte di Simeone e le trattative tra club proseguono per un possibile prestito con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro. La Juventus vorrebbe almeno 3 milioni di euro per il prestito oneroso, anche per coprire l'eventuale spesa per un prestito con diritto di riscatto in entrata. 

Ovvero Joshua Zirkzee, che al momento è balzato in pole assoluta, per quanto non abbia le caratteristiche di attaccante fisico e da area di rigore che avrebbe voluto Spalletti. L'incastro però è praticamente perfetto: Zirkzee alla Juventus, David all'Atletico Madrid e forse anche Sorloth al Manchester United. Ognuno dei tre club avrebbe l'attaccante nuovo tanto desiderato. 

L'offerta bianconera al Manchester United per l'olandese è di 3 milioni per il prestito oneroso e di 30 milioni per il diritto di riscatto, quindi condizioni praticamente fotocopia rispetto a quelle che porterebbero David in Spagna.  L'attaccante ex Bologna ha già dato il proprio ok per il trasferimento a Torino, ha flirtato anche con la Fiorentina che però alla fine ha chiuso per l'arrivo dell'ex Udinese Beto per sostituire Kean. 

Solo una suggestione, da considerare come piano B in caso saltasse l'arrivo di Zirkzee, quella che porta a Nick Voltemade del Newcastle. Come riporta Tuttosport, Luciano Spalletti aveva avuto addirittura contatti diretti con il tedesco classe 2002 sondato anche dal Napoli. Ha sicuramente costi diversi rispetto agli altri nomi in lista, anche perché i Magpies lo acquistarono dallo Stoccarda per 80 milioni di euro appena un anno fa.

Negli altri reparti, invece, di fatto completata l'operazione Sarr dal Tottenham, con il senegalese che sarà in Italia nelle prossime ore. Mentre per quanto riguarda l'esterno di difesa, sempre da monitorare la pista che porta a Tagliafico del Lione. 

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