Juve, Arthur va alla Fiorentina in prestito. Ma prima il rinnovo

LA JUVE FA SPAZIO

I bianconeri fanno spazio in rosa cedendo il brasiliano. I viola possono riscattarlo fra un anno per 20 mln

Adesso è anche ufficiale: Arthur è un nuovo calciatore della Fiorentina. È andato in porto l'affare tra i gigliati e la Juventus, che fa spazio in rosa cedendo il brasiliano, fuori dal progetto di Massimiliano Allegri. I viola, al terzo acquisto di questa sessione, verseranno due milioni di euro per il prestito oneroso, ai quali potrebbero aggiungersene altri due al verificarsi di determinati obiettivi sportivi. Ai toscani anche la possibilità di riscattare il centrocampista brasiliano versando 20 milioni di euro la prossima estate, da poter pagare eventualmente in tre esercizi. Ufficiale | @arthurhromelo si trasferisce in prestito alla @acffiorentina



In bocca al lupo! — JuventusFC (@juventusfc) July 22, 2023

Da sottolineare come per portare a termine l'affare sia stato necessario il rinnovo del classe 1996 con la Juventus. La nuova scadenza è fissata per il 30 giugno del 2026. Arrivato nell’estate del 2020 dal Barcellona a Torino, Arthur ha vissuto due stagioni in bianconero collezionando in totale 63 apparizioni e 1 gol, prima di trasferirsi in Premier League. Precisamente col Liverpool, esperienza conclusa con appena due presenze con la prima squadra. Adesso la nuova avventura agli ordini di Vincenzo Italiano.