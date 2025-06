Fiorentina, accordo col Genoa per Gudmundsson: c'è lo sconto, sarà viola a titolo definitivo

Nel frattempo dall'Arabia Saudita è arriva la chiamata per Moise Kean e ha messo sul banco questioni convincenti. L'Al-Qadsiah, club che ha in rosa volti noti come Aubameyang e l'ex Cagliari Nandez, fa sul serio per l'attaccante della Fiorentina: non solo è pronto a pagare la clausola da 52 milioni di euro valida dall'1 al 15 luglio, ma ha proposto un ingaggio da 12-13 milioni di euro netti a stagione.