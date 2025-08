Milan, ufficiale Jashari: contratto fino al 2030, indosserà la maglia numero 30

L'operazione ha visto la fumata bianca proprio martedì, quando Milan e Bruges hanno trovato l'accordo definitivo: il club belga incasserà subito 34 milioni di euro più 4,5 milioni di euro come bonus. Per Jashari 2,5 milioni più bonus a stagione. La trattativa con al centro il centrocampista si configura come una cessione record: mai nessuna società in Belgio aveva incassato così tanto.