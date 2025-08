Juventus, fatta per il trasferimento di Weah al Marsiglia: pacchetto da 18 milioni di euro

È tutto fatto per il trasferimento al Marsiglia di Timothy Weah. Come rivelato da Fabrizio Romano si è sbloccata la trattativa per l'esterno della Juventus, che dopo due stagioni in bianconero farà ritorno in Ligue 1, questa volta alla corte di Roberto De Zerbi. La formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto: alla Juve andrà un milione di euro subito, più altri 14 a fine stagione e 3 milioni di bonus, per un pacchetto totale da 18 milioni di euro potenziali. Ai bianconeri sarà garantita anche una percentuale sulla futura rivendita. Ora Weah attende solo il via libera definitivo per volare in Francia e iniziare la sua nuova avventura, quella a Torino si conclude con 78 presenze e 7 gol in due anni.