Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Zoff: "Donnarumma? Sorpreso. Non capisco cosa sia successo"

12 Ago 2025 - 23:00

Una lunga esperienza come portiere della Nazionale, campione del mondo nel 1982, poi anche da ct dell'Italia, Dino Zoff interviene sul caso Donnarumma-Paris Saint Germain: "Non capisco cosa possa essere successo anche perché il suo contributo è stato di primordine", spiega al all'ANSA. "Non è chiara la situazione - aggiunge -, il perché di una decisione così grave. Anche perché se il Psg è arrivato a vincere la Champions League è anche merito suo. Certo sono sorpreso. Forse ci sono ragioni di contratti, di rinnovo ma non ho notizie particolari". Zoff non teme che il portiere dell'Italia rimanga a lungo senza giocare: "Non credo posso fermarsi perché potrebbe andare da qualche altra parte", prosegue. Nessun timore che, pur essendo vicini gli impegni della nazionale, Donnarumma possa perdere la titolarità in azzurro perché a corto di minuti: "Per me non è un'ipotesi realizzabile. E' un campione d'Europa in carica. La soluzione sarà trovata". Rino Gattuso può stare tranquillo: "Non credo che Donnarumma diventi un problema. Non sono così pessimista. Consigli? Non ne do. Sarà lui a sapere cosa dovrà fare". L'ex numero uno dell'Itala ai tempi di Valcareggi e Bearzot non crede neanche alle critiche a Donnarumma sul limitato uso dei piedi: "Non credo. Sono scuse. Se un portiere gioca bene con i piedi tanto meglio, ma bisogna partire dai presupposti, ovvero parare". Che voto dare alla stagione di Donnarumma? "Per quel che ho visto, ha vinto la Coppa dei Campioni con un notevole contributo. Più di questo...". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Marco Verratti

Verratti e Retegui al top: la classifica dei giocatori italiani più pagati

Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

Donnarumma e gli addii al veleno: quando Gigio parte è sempre un caso

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

Sancho conteso tra Juve, Inter e Roma: il punto sull'esterno

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:45
Milan, ufficiale: Thiaw al Newcastle
23:33
Donnarumma, l'agente: "Futuro? In Premier più opportunità"
23:30
Il Manchester City valuta Donnarumma
23:00
Zoff: "Donnarumma? Sorpreso. Non capisco cosa sia successo"
22:28
Girona, ufficiale l'arrivo di Witsel a zero