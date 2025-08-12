Donnarumma, l'agente: "Futuro? In Premier più opportunità"

Enzo Raiola ha fatto il punto sul futuro di Donnarumma, dopo la rottura con il Psg. "La scelta di non rinnovare il contratto l'abbiamo maturata durante il Mondiale per Club e il Psg ci ha chiesto di non comunicarla. Siamo rimasti in silenzio per rispetto del Psg. Adesso stiamo guardando il mercato che si muove. Sicuramente in Premier ci sono possibilità economiche che possono venire incontro al club. Perché da quello che sento il Psg ha delle richieste un po' esagerate per il cartellino di Gigio. Nei prossimi giorni capiremo meglio cosa vogliono", ha detto l'agente del portiere azzurro a Sky.