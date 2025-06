Inter e Milan non mollano Leoni: è derby di mercato

L'Inter dopo Bonny vuole piazzare un altro colpo in prospettiva dal Parma: Giovanni Leoni. Il giovane centrale piace tantissimo, e non da oggi, ai vertici di Viale della Liberazione: l'idea di Marotta e Ausilio è quella di inserire un nuovo centrale per abbassare l'età media del reparto arretrato nerazzurro. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, L'Inter avrebbe un budget di 30 milioni per acquistare il nuovo difensore. Su Leoni però c'è forte anche il Milan e allora si prospetta un derby di mercato: l'Inter, sempre secondo quanto scritto sulla rosea, sarebbe aperta anche a lasciare il calciatore un altro anno a Parma per convincere l'ad Cherubini ad accettare la corte dei nerazzurri.