Como, Fabregas nominato capo allenatore: contratto quadriennale

Cesc Fabregas è il nuovo allenatore del Como. Dopo la promozione in Serie A dello scorso anno, ottenuta come membro dello staff di Osian Roberts, l'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona ha preso il patentino da allenatore diventando così a tutti gli effetti il nuovo tecnico del club comasco, che quest'anno giocherà in Serie A. Fabregas ha firmato un contratto quadriennale, come annunciato dal club: "Il Como 1907 è lieto di confermare che Cesc Fàbregas diventerà capo allenatore della squadra maschile con un contratto quadriennale. La nomina arriva dopo il successo della scorsa stagione come allenatore ad interim e assistente, culminata con la promozione in Serie A".