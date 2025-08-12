Logo SportMediaset
Girona, ufficiale l'arrivo di Witsel a zero

12 Ago 2025 - 22:28
© girona

Era stato sondato anche dall'Udinese, ma alla fine Alex Witsel ha preferito rimaere in Spagna: dopo l'esperienza con l'Atletico Madrid, il belga inizierà un nuovo capitolo in terra iberica con la maglia del Girona. Di seguito l'annuncio ufficiale del club: 

"Il Girona FC ha ingaggiato il centrocampista della nazionale belga Axel Witsel, che arriva a parametro zero dopo aver concluso la sua esperienza all'Atlético de Madrid. Il giocatore firma per una stagione con un'opzione per un'altra in base agli obiettivi prefissati.

Carriera ampia e rinomata

Nato a Liegi (Belgio) il 12 gennaio 1989, Witsel è un giocatore con una lunga e rinomata carriera nel calcio europeo e internazionale. Cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi, dove ha esordito a soli diciassette anni, ha vinto due campionati belgi e una coppa prima di trasferirsi nel campionato portoghese con il Benfica. In seguito ha giocato per lo Zenit San Pietroburgo, dove si è affermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato russo, prima di trasferirsi al Tianjin Quanjian cinese e tornare al calcio europeo con il Borussia Dortmund.

Nel 2022 è passato all'Atlético de Madrid, dove ha giocato regolarmente per due stagioni, apportando esperienza e solidità sia a centrocampo che in difesa. Con la nazionale belga, Witsel ha collezionato 132 presenze, partecipando a tre Mondiali (2014, 2018 e 2022) e due Europei. Ha inoltre disputato 109 partite tra Champions League ed Europa League.

Caratteristiche tecniche

Witsel è un centrocampista difensivo versatile, con ottime capacità di lettura del gioco ed esperienza in diversi ruoli di centrocampo e difesa. Si distingue per la sua compostezza con la palla, la precisione nei passaggi, la visione tattica e la capacità di mantenere l'equilibrio della squadra. La sua padronanza del gioco posizionale e l'esperienza ai massimi livelli lo rendono un'aggiunta preziosa al Girona.

Profilo tecnico

Nome: Axel Laurent Witsel

Luogo e data di nascita: Liegi (Belgio), 12 gennaio 1989"

