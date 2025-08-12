Girona, ufficiale l'arrivo di Witsel a zero

Nato a Liegi (Belgio) il 12 gennaio 1989, Witsel è un giocatore con una lunga e rinomata carriera nel calcio europeo e internazionale. Cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi, dove ha esordito a soli diciassette anni, ha vinto due campionati belgi e una coppa prima di trasferirsi nel campionato portoghese con il Benfica. In seguito ha giocato per lo Zenit San Pietroburgo, dove si è affermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato russo, prima di trasferirsi al Tianjin Quanjian cinese e tornare al calcio europeo con il Borussia Dortmund.