Como, preso Rodriguez. Weekend decisivo per la coppia Thiaw-Morata

Il Como sogna in grande e aspetta la risposta definitiva di Malick Thiaw per concretizzare il doppio colpo dal Milan. Dopo aver definito nel dettaglio l’accordo con la dirigenza rossonera per i cartellini del difensore tedesco e di Alvaro Morata, il Como attende il via libera dell’ex Schalke per chiudere l’operazione. Doppio colpo a titolo definitivo da 35 milioni di euro più bonus, questo l’accordo tra i club con Morata che ha già detto sì al progetto proposto da Cesc Fabregas. Chi ancora non ha risposto è Malick Thiaw, per il quale è pronto un quinquennale da quattro milioni netti a stagione. Il tedesco aspetta altre offerte, specialmente dalla Premier, ma il Como ha fretta di chiudere e vuole una risposta entro il weekend. Dopo aver definito il colpo Jesus Rodriguez dal Betis per 28 milioni complessivi, Fabregas vuole Thiaw e Morata per puntare già dalla prossima stagione all’ingresso in Europa.