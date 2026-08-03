Chelsea, altro colpo d'esperienza per Xabi Alonso: ecco Henderson

Il Chelsea di Xabi Alonso punta sull'esperienza a centrocampo e ingaggia il 36enne Jordan Henderson, rimasto svincolato dopo la stagione al Brentford. "Il centrocampista, che in carriera ha vinto otto trofei, tra cui la Premier League e la Champions League, ha firmato un contratto biennale" fino al 2028, si legge sul sito dei Blues. "Considerando le dimensioni del club, l'allenatore, per il quale nutro grande ammirazione, e la qualità dei giocatori, questa era un'opportunità enorme che non potevo rifiutare", ha commentato il calciatore. Henderson ritroverà in squadra anche l'ex compagno di nazionale Danny Welbeck, ufficializzato ieri dalla società londinese.