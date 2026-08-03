Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Joao Mario dalla Juve: il comunicato e le cifre dell'affare

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes dalla Juventus F.C". Dopo l'addio di Adzic la Juventus saluta anche il terzino portoghese Joao Mario come si legge nella nota pubblicata dal club viola. I toscani proseguono: "Joao Mario, nato a Sao Joao de Madeira (Portogallo) il 3 gennaio 2000, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Porto, ha successivamente collezionato, con la maglia dei Dragões, 181 presenze segnando 5 gol e fornendo 26 assist tra Campionato Portoghese, Champions League, Europa League e Mondiale per Club, vincendo 2 Campionati Portoghesi, 4 Coppe del Portogallo, 1 Coppa di Lega Portoghese e 3 Supercoppe Portoghesi. In Italia ha vestito le maglie di Juventus e Bologna disputando 20 gare in Serie A e segnando un gol con la maglia rossoblu. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale maggiore portoghese".