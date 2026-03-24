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Como-Real, asse rovente: Pitarch l'obiettivo di Fabregas, Inter su Nico Paz

Il Como punta Thiago Pitarch: operazione "alla Nico Paz" col Real Madrid. L'argentino torna a Madrid ma l'Inter può ancora sperare nel colpo

di Carlo Landoni
24 Mar 2026 - 08:03
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Pitarch-Como-Nico Paz-Real Madrid: c'è un intreccio su questo asse. Il Real Madrid ha registrato l'interesse del club lariano per Pitarch 18enne centrocampista lanciato da Arbeloa: il Como e Fabregas, infatti, hanno messo gli occhi sullo spagnolo. Nelle loro intenzioni vorrebbero ripetere l'operazione Nico Paz, quindi Pitarch al Como con diritto di recompra per il Real Madrid.

L'effetto Bellingham: perché Pitarch può lasciare Madrid in estate

 Lo spagnolo sta entusiasmando ma quando tornerà Bellingham e Arbeloa avrà tutti a disposizione, per Pitarch potrebbero ridursi gli spazi. È giovane, ha bisogno di giocare. Il Real vuole tenerne il controllo, ma tutto dipende da chi sarà il prossimo allenatore. Se Arbeloa resta, Pitarch continua con il Real Madrid. Se arriverà un nuovo allenatore sarà lui a decidere se cederlo per fargli fare esperienza o tenerselo.

Questione Nico Paz: sicuramente a fine stagione l'argentino tornerà al Real Madrid e farà la preparazione estiva. Anche per il suo futuro dipenderà da chi sarà l'allenatore, tuttavia nella Giunta Direttiva del club c'è chi dubita non tanto della qualità tecnica del centrocampista quanto della sua capacità di competere e trovare spazio in un gruppo di campioni dalla forte personalità. Come sta succedendo a Mastantuono.

Nico Paz tra Real e Inter: il dubbio della dirigenza "Blanca"

 Ecco perché Nico Paz rientrerà alla base ma potrebbe lasciarla subito. Ecco perché il Como, l'Inter eventualmente e altri club possono sperare di prendere Nico Paz. Certo, ci sarà da fare i conti con il Real Madrid che eserciterà il diritto di recompra per la valutazione del cartellino del giocatore. 

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