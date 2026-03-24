Como-Real, asse rovente: Pitarch l'obiettivo di Fabregas, Inter su Nico Paz

Lo spagnolo sta entusiasmando ma quando tornerà Bellingham e Arbeloa avrà tutti a disposizione, per Pitarch potrebbero ridursi gli spazi. È giovane, ha bisogno di giocare. Il Real vuole tenerne il controllo, ma tutto dipende da chi sarà il prossimo allenatore. Se Arbeloa resta, Pitarch continua con il Real Madrid. Se arriverà un nuovo allenatore sarà lui a decidere se cederlo per fargli fare esperienza o tenerselo.