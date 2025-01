Dele Alli convince il Como: contratto di 18 mesi con opzione

Il centrocampista offensivo 28enne, che aveva fatto vedere il meglio di sé al Tottenham tra il 2015 e il 2021, è fermo da quasi due anni, la sua ultima presenza ufficiale risale al febbraio 2023 con la maglia del Besiktas dove era arrivato in prestito dall'Everton. Da lì in poi un lungo calvario tra infortuni, un intervento chirurgico all'inguine e un breve ritorno, causa mancato riscatto del club turco, ai Toffees conclusa lo scorso luglio con zero presenze all'attivo. Con la maglia dell'Inghilterra 37 presenze ma l'ultima risale al 2019. Adesso la grande chance per ripartire in Serie A.