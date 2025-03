Como, arriva un assist dal Real: niente Inter, un altro anno in prestito

Nico Paz resta al Como? Andrà all'Inter? Ritornerà al Real Madrid che detiene il diritto di "recompra" per tre anni? Qui vi diamo, per le informazioni di cui siamo in possesso, il punto di vista del Real. Il Club del Presidente Perez considera Nico Paz un calciatore di talento, dotato tecnicamente. Sta seguendo con attenzione le sue prestazioni in Serie A. Ha un triplo diritto di "recompra" a 9 milioni per il 2025, a 10 per il 2026, a 11 per il 2027, da esercitare prima che inizi la sessione estiva del mercato. Inoltre il Real vanta un 50% sulla futura rivendita nel caso il Como decidesse di cedere Nico Paz e potrebbe pure pareggiare l'offerta di un club concorrente per riprendersi Nico Paz, possibilità questa se non esercitasse il diritto di "recompra" prima della sessione estiva del mercato.