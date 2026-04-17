Il Como compra solo all'estero, Suwarso spiega perché: "I motivi sono due"

Al convegno organizzato a Reggio Emilia dal Sassuolo prima di Sassuolo-Como, ha parlato il presidente dei lariani Mirwan Suwarso, in particolare sulla scelta del suo club di avere numerosi giocatori stranieri, con due soli italiani in rosa. "Non credo sia un problema solo del Como - ha detto Suwarso- il Milan ha solo Gabbia, Bartesaghi, parliamo del Milan, uno dei più grandi club italiani. Qui in Italia il problema riguarda anche le modalità di pagamento, acquistare all'estero è differente, puoi pagare in differenti rate, in Italia no. Quando abbiamo avuto l'occasione abbiamo preso ad esempio Belotti a parametro zero. Poi bisogna adattarsi allo stile dell'allenatore, a ciò che ti chiede. Magari potevamo volere Orsolini del Bologna, Parisi della Fiorentina, Bastoni o Barella dell'Inter, ma i costi sono elevati. Così dobbiamo continuare a puntare anche sul settore giovanile per avere più italiani in futuro".