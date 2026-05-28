Como, il ds Ludi su Nico Paz: "Pallino nelle mani del Real, ma potremmo anche incontrarci

Il ds del Como, Carlalberto Ludi, si aggrappa a ogni speranza possibile per trattenere Nico Paz per un'altra stagione: "Il pallino è nelle mani del Real Madrid. Potremmo ricevere una Pec che ci informa del riscatto del giocatore o di un incontro per valutare il da farsi, come lo scorso anno. Speriamo nella seconda", ha detto a La Provincia di Como.
"Il Real potrebbe pensare di lasciare il ragazzo qui, in un posto dove si trova benissimo e con la possibilità di fare la Champions, uno scenario interessante. Fare la Champions potrebbe arricchire i motivi perché lui resti qui un altro anno, qui è molto felice. Ma non si può nemmeno pretendere che un canterano del Real, se ricevesse la chiamata, dica no".