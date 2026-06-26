Premier, Tottenham all'assalto di Tonali: De Zerbi lo vuole, il Newcastle chiede 115 milioni
Il centrocampista pronto a lasciare dopo tre anni e avrebbe già raggiunto un accordo verbale. Attenzione alla concorrenza del Manchester City
Tra qualche giorno, passeggiando per la North London, potrebbe capitare di sentire parlare in dialetto bresciano. Protagonisti del colloquio saranno due emigrati del pallone nostrano, il primo un calciatore, il secondo un allenatore: Sandro Tonali e Roberto De Zerbi. Il centrocampista classe 2000 sarebbe infatti a un passo dal lasciare il Newcastle dopo tre stagioni e raggiungere il tecnico al Tottenham.
Qual è l'offerta?
Tonali è il nome in cima alla lista dei desideri di De Zerbi, che vorrebbe evitare un campionato travagliato come quello passato, con la salvezza acquisita soltanto nelle ultime giornate. Per l'ex giocatore del Milan, il Tottenham è una destinazione gradita e avrebbe già raggiunto un accordo verbale, ma gli Spurs devono fare i conti con la concorrenza agguerrita delle altre big della Premier, Manchester City su tutti. Da Londra la prima offerta è stata di 95 milioni di euro, ma il Newcastle l'ha rispedita al mittente. A Manchester sono pronti a offrirne 100-105, ma i Magpies hanno messo in chiaro che non lo cederanno per meno di 115 milioni.
Indipendentemente dalla destinazione finale, se Tonali dovesse lasciare Newcastle diventerebbe il giocatore italiano più pagato della storia. Al momento in cima alla classifica c'è Retegui (68,5 milioni di euro dall'Atalanta all'Al Qadsiah), mentre al secondo c'è proprio il classe 2000, che nel 2023 era arrivato in Inghilterra dal Milan per 58,9 milioni.