Premier, Tottenham all'assalto di Tonali: De Zerbi lo vuole, il Newcastle chiede 115 milioni

Tonali è il nome in cima alla lista dei desideri di De Zerbi, che vorrebbe evitare un campionato travagliato come quello passato, con la salvezza acquisita soltanto nelle ultime giornate. Per l'ex giocatore del Milan, il Tottenham è una destinazione gradita e avrebbe già raggiunto un accordo verbale, ma gli Spurs devono fare i conti con la concorrenza agguerrita delle altre big della Premier, Manchester City su tutti. Da Londra la prima offerta è stata di 95 milioni di euro, ma il Newcastle l'ha rispedita al mittente. A Manchester sono pronti a offrirne 100-105, ma i Magpies hanno messo in chiaro che non lo cederanno per meno di 115 milioni.

Indipendentemente dalla destinazione finale, se Tonali dovesse lasciare Newcastle diventerebbe il giocatore italiano più pagato della storia. Al momento in cima alla classifica c'è Retegui (68,5 milioni di euro dall'Atalanta all'Al Qadsiah), mentre al secondo c'è proprio il classe 2000, che nel 2023 era arrivato in Inghilterra dal Milan per 58,9 milioni.

