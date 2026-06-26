Mercato inglese

Premier, Tottenham all'assalto di Tonali: De Zerbi lo vuole, il Newcastle chiede 115 milioni

Il centrocampista pronto a lasciare dopo tre anni e avrebbe già raggiunto un accordo verbale. Attenzione alla concorrenza del Manchester City

26 Giu 2026 - 10:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Tra qualche giorno, passeggiando per la North London, potrebbe capitare di sentire parlare in dialetto bresciano. Protagonisti del colloquio saranno due emigrati del pallone nostrano, il primo un calciatore, il secondo un allenatore: Sandro Tonali e Roberto De Zerbi. Il centrocampista classe 2000 sarebbe infatti a un passo dal lasciare il Newcastle dopo tre stagioni e raggiungere il tecnico al Tottenham.

Qual è l'offerta?

 Tonali è il nome in cima alla lista dei desideri di De Zerbi, che vorrebbe evitare un campionato travagliato come quello passato, con la salvezza acquisita soltanto nelle ultime giornate. Per l'ex giocatore del Milan, il Tottenham è una destinazione gradita e avrebbe già raggiunto un accordo verbale, ma gli Spurs devono fare i conti con la concorrenza agguerrita delle altre big della Premier, Manchester City su tutti. Da Londra la prima offerta è stata di 95 milioni di euro, ma il Newcastle l'ha rispedita al mittente. A Manchester sono pronti a offrirne 100-105, ma i Magpies hanno messo in chiaro che non lo cederanno per meno di 115 milioni.
Indipendentemente dalla destinazione finale, se Tonali dovesse lasciare Newcastle diventerebbe il giocatore italiano più pagato della storia. Al momento in cima alla classifica c'è Retegui (68,5 milioni di euro dall'Atalanta all'Al Qadsiah), mentre al secondo c'è proprio il classe 2000, che nel 2023 era arrivato in Inghilterra dal Milan per 58,9 milioni.

Leggi anche

Leoni e Calafiori prima di Palestra: la Serie A non è più al centro, quanti azzurri volati all'estero

Sandro Tonali (Newcastle)

Due bresciani a Londra: De Zerbi chiama Tonali al Tottenham, trattativa aperta. Ma c'è il rischio asta

tottenham
premier league
sandro tonali
newcastle
de zerbi

Ultimi video

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

00:43
Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

01:41
Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

01:20
Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

00:41
I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

02:35
Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

01:33
Kolo Muani ancora Juve?

Kolo Muani, ancora Juve?

01:48
Hjulmand in Serie A?

Hjulmand può tornare in Serie A

01:23
Il Napoli si trasforma

Il Napoli si trasforma

01:45
Gattuso-Lazio è ufficiale

Gattuso-Lazio, ora è ufficiale

01:22
Ronaldinho in Italia!

Ronaldinho ancora in Italia!

01:29
Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

00:23
DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

00:28
Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

01:32
Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

I più visti di Calcio Estero

Mykhaylo Mudryk (2001), 70 milioni €

Chelsea, quanti talenti bruciati: dai 70 milioni per Mudryk ai 56 per Bynoe-Gittens

Palestra va al Chelsea per 55 milioni di euro più bonus: a ore l'ufficialità

 Jose Mourinho

Vinicius, Nico Paz e… "Il Real non vende i pezzi pregiati, voglio i giocatori migliori"

De Zerbi chiama Tonali, ma il Newcastle fa muro e chiede una cifra record

Mourinho fa fuori anche Vinicius: il brasiliano e Valverde "tossici" per lo spogliatoio. Mbappé promosso capitano

Super market Manchester United, 8 addii per 100 milioni: chi lascerà il club in estate

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:23
Torino: ufficiale la cessione di Seck al Partizan Belgrado
11:47
Como, occhi sul difensore dell'Espanyol Omar El Hilali
11:34
Palestra, il retroscena: "Chelsea e City lo seguivano da un anno, mi ha detto che sarebbe andato all'Inter"
Gerry Cardinale (Milan)
11:10
Summit di mercato a Casa Milan: c'è anche Gerry Cardinale, i dettagli
10:56
Dove va Nico Paz? L'indizio della sua preferenza sui social