L'ANNUNCIO

Vlahovic, ufficiale la firma col Besiktas: guadagnerà 7,5 milioni di euro a stagione, i dettagli

Il serbo ha siglato un contratto triennale con i turchi: lo allenerà Vincenzo Italiano

13 Ago 2026 - 18:05
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Adesso è anche ufficiale: Dusan Vlahovic è un calciatore del Besiktas. Dopo aver atteso invano la chiamata di un grande club (e non rinnovato con la Juventus a causa dell'elevato ingaggio chiesto ai bianconeri), il serbo si è dovuto 'accontentare' di continuare la sua carriera in Turchia. A volerlo è stato soprattutto il tecnico Vincenzo Italiano, adesso alla guida del club bianconero. Il Besiktas ha garantito all'ex bomber della Fiorentina un contratto triennale da ben 7,5 milioni di euro a stagione come comunicato dallo stesso club. Vlahovic dovrebbe aver incassato anche 10 milioni alla firma. Il 26enne, che ha superato le visite mediche svolte nella giornata di giovedì, è stato accolto nella serata di mercoledì da una grande folla di tifosi.

Dusan ha poi voluto salutare la Juve con un post sul suo profilo Instagram:
"Ci sono momenti in cui trovare le parole giuste è difficile. E questo è uno di quelli. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, tanta voglia di dimostrare chi ero e l’orgoglio di indossare una maglia che porta con sé una storia incredibile. Il mio percorso con la Juventus si conclude.

Sono stati anni intensi. Anni di vittorie, di gol, di gioie immense, ma anche di momenti difficili.
Ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ogni volta che sono entrato in campo. Perché indossare questa maglia significa portare sulle spalle la storia del calcio italiano e di questo ne sarò sempre grato.

Voglio ringraziare la Juventus, ad Andrea Angelli, Jonh Elkann e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni. Abbiamo condiviso molto più di novanta minuti su un campo da calcio. Alcuni momenti resteranno con me per tutta la vita.

Grazie a Torino, una città che mi ha accolto e che per me è diventata casa. Qui sono cresciuto, non soltanto come calciatore, ma soprattutto come uomo. E poi grazie a voi, tifosi juventini. Ogni coro, ogni bambino con la mia maglia, ogni esultanza sotto la curva, ogni abbraccio dopo un gol: sono immagini che porterò con me ovunque andrò. Nel calcio le strade cambiano, ma quello che abbiamo vissuto non si cancella.

Lascio Torino con tanti ricordi, con gratitudine e con la consapevolezza di aver lasciato qui una parte di me.
Sono arrivato con il desiderio di diventare parte della storia della Juventus. Vado via sapendo che la Juventus sarà per sempre parte della mia.
Grazie, Juve.
Grazie, Torino.
Grazie a tutti voi.
Fino alla fine".

Dusan 

Vlahovic è a Istanbul: comincia l'avventura con il Besiktas

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