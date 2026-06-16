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Due bresciani a Londra: De Zerbi chiama Tonali al Tottenham, trattativa aperta. Ma c'è il rischio asta

Il Newcastle è fuori dall'Europa, l'azzurro può lasciare dopo tre anni

16 Giu 2026 - 13:56
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Due bresciani insieme a Londra. Non è un film, né tantomeno l'inizio di una barzelletta, bensì uno scenario che avrebbe del clamoroso. Nelle ultime ore infatti, il Tottenham si sarebbe fatto sotto per provare a ingaggiare Sandro Tonali, colonna del Newcastle che lo ha acquisto dal Milan a suon di milioni nell'estate del 2023. A Londra Tonali troverebbe Roberto De Zerbi che lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri per il centrocampo. E gli Spurs stanno provando ad accontentarlo sul serio dopo la salvezza acquisita nelle ultime battute della scorsa stagione.    

La volontà di Tonali, che ha aperto alla possibilità di approdare al Tottenham, potrebbe fare la differenza, ma la corte delle altre big inglesi come Arsenal, Manchester United e Manchester City non rende semplice la trattativa. La certezza al momento è che il Newcastle, fuori dalle prossime coppe europee, ha aperto alla cessione del centrocampista che nell'ultima stagione ha realizzato 3 gol e fornito 7 assist in 53 presenze. Il prezzo? Non meno di 80-90 milioni di euro, con la cifra che potrebbe salire ulteriormente in caso di asta. Un ostacolo che non spaventa troppo il Tottenham, intenzionato ad accontentare De Zerbi per riunire i due italiani dal cuore bresciano. L'alta valutazione di Tonali inoltre, ne impedisce il ritorno in Italia, nonostante l'ex Milan riabbraccerebbe volentieri la Serie A.

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