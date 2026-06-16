Due bresciani a Londra: De Zerbi chiama Tonali al Tottenham, trattativa aperta. Ma c'è il rischio asta

Due bresciani insieme a Londra. Non è un film, né tantomeno l'inizio di una barzelletta, bensì uno scenario che avrebbe del clamoroso. Nelle ultime ore infatti, il Tottenham si sarebbe fatto sotto per provare a ingaggiare Sandro Tonali, colonna del Newcastle che lo ha acquisto dal Milan a suon di milioni nell'estate del 2023. A Londra Tonali troverebbe Roberto De Zerbi che lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri per il centrocampo. E gli Spurs stanno provando ad accontentarlo sul serio dopo la salvezza acquisita nelle ultime battute della scorsa stagione.