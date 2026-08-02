Dusan Vlahovic dice no al Besiktas perché sogna ancora il Barcellona (e la Juventus?)

Nel frattempo è passato un mesetto e, senza offerte di top club, le richieste per l'ingaggio si sono ridimensionate, scrive il quotidiano spagnolo, rientrando in quelli che sono i parametri finanziari del Barça che però non si sono ancora scaldati: il nome di Vlahovic è sul tavolo ma resta Alvarez la prima richiesta di Flick. A frenare i dirigenti catalani ci sarebbero anche perplessità di natura tattica e le riserve legate ad alcuni problemi fisici mostrati dal bomber.