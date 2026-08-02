Dusan Vlahovic dice no al Besiktas perché sogna ancora il Barcellona (e la Juventus?)

I giornali sportivi: domenica 2 agosto
© Rassegna Stampa
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Il futuro di Dusan Vlahovic resta un rebus: scaduto il 30 giugno il contratto con la Juventus, l'attaccante serbo è ancora a parametro zero e attende la giusta offerta. Evidentemente non è quella del Besiktas, che ha recentemente rifiutato, non solo per motivi economici. Eppure la proposta turca, su espressa richiesta di Vincenzo Italiano che vorrebbe riallenarlo come ai tempi della Fiorentina, era importante: cinque milioni di euro di bonus alla firma e un ingaggio netto da otto milioni a stagione per due anni.
Ma, secondo quanto scrive Sport, il sogno di DV9 resta quello di approdare al Barcellona. A inizio luglio l'entourage del classe 2000 lo aveva proposto ai blaugrana, che avevano subito chiarito come per loro non fosse una priorità visto che l'obiettivo numero uno per l'attacco è Julian Alvarez. E poi le richieste economiche avevano completato il quadro: bonus alla firma da 10 milioni e stipendio da 8 milioni.
Nel frattempo è passato un mesetto e, senza offerte di top club, le richieste per l'ingaggio si sono ridimensionate, scrive il quotidiano spagnolo, rientrando in quelli che sono i parametri finanziari del Barça che però non si sono ancora scaldati: il nome di Vlahovic è sul tavolo ma resta Alvarez la prima richiesta di Flick. A frenare i dirigenti catalani ci sarebbero anche perplessità di natura tattica e le riserve legate ad alcuni problemi fisici mostrati dal bomber.
Se negli ultimi giorni di mercato non si aprisse la pista Alvarez, allora il nome di Vlahovic potrebbe diventare nuovamente d'attualità a Barcellona. Un po' lo stesso discorso che vale per la Juventus: Dusan tornerebbe volentieri e Spalletti continua a stimarlo ma, al di là dell'aspetto economico (Carnevali recentemente ha detto "Vlahovic non l'ho mai incontrato, so che la Juve aveva fatto una proposta e non era stata accettata. Non sono quello che va a rincorrere i giocatori, soprattutto quando ci sono proposte importanti"), ora in casa bianconera si fanno altri ragionamenti. Tra qualche settimana, chissà.
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