Sergio Ramos pensa di lasciare il Real, CR7 lo vuole alla Juve

24/05/2019

Dalla Spagna rimbalza la notizia che Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid quest'estate. Il difensore centrale in questi giorni sta riflettendo se continuare la sua carriera con i "Blancos" oppure iniziare una nuova avventura in un top club europeo. Ramos ha sempre rifiutato qualsiasi tipo di proposta, ma adesso sta valutando se una nuova esperienza possa portare benefici alla sua carriera.

Il capitano del Real avrebbe deciso di cambiare aria dopo la lite con il presidente Florentino Perez, avvenuta in seguito all'eliminazione dalla Champions League per mano dellì'Ajax.



Su di lui si sono già mosse in passato Manchester United e Psg, ma, inevitabilmente, è spuntato anche il nome della Juventus oltre a quello del Liverpool. Secondo As, in particolare, i bianconeri si farebbero avanti su indicazione di Cristiano Ronaldo, che lo vorrebbe a Torino. Ostacoli? La clausola rescissoria monstre da 800 milioni di euro.