PSG-Messi, il dribbling di Al-Khelaifi: "Leo è un giocatore del Barcellona"

IL SOGNO DI NEYMAR

Le parole di Neymar su Messi hanno riacceso all'improvviso le voci di mercato sull'asse Barcellona-Parigi. Che sia il passaggio dell'argentino al PSG o il ritorno del brasiliano in Spagna, la sensazione è che qualcosa succederà la prossima estate, anche considerando che Leo andrà in scadenza di contratto. Se la destinazione più probabile resta quella inglese, col Manchester City di Guardiola pronto a riabbracciarlo, l'amicizia con Neymar potrebbe far vacillare Messi, un gioco al quale cerca di sottrarsi Nasser Al-Khelaifi: "Leo è un giocatore del Barcellona, no comment". Getty Images

La risposta del presidente del club francese al programma radiofonico "Touche Pas à Mon Poste" può essere letta in maniera diversa, a seconda di come la si guardi: pretattica? Necessità di non esporsi? Disinteresse? Intanto da Madrid rilanciano sulla possibilità che Mbappé parta a giugno (ma attenzione alla variabile Zidane: dovesse lasciare il Real, le chance di acquistare l'attaccante calerebbero drasticamente), in tal caso i parigini sarebbero "obbligati" a sostituire una stella con un'altra.

A Barcellona sembrano quasi scaricare il capitano, che già qualche mese fa aveva chiesto la cessione. "A livello finanziario io la scorsa estate avrei venduto Messi, la vendita di Leo avrebbe aiutato le casse del club" ha detto a RAC1 Carles Tusquets, presidente ad interim dei blaugrana dopo l'addio di Bartomeu. Il club dovrà andare incontro ad un pesante ridimensionamento degli stipendi e l'addio di Messi aiuterebbe molto le casse. Tusquets netto anche sul ritorno di Neymar: "Se arrivasse gratis se ne potrebbe parlare, altrimenti non ci sono soldi per acquistarlo".

Al netto dell'elezione del nuovo presidente nei prossimi mesi, al Barcellona sembra dunque improbabile sia la conferma di Messi che un Neymar-bis. Ecco perché le chance di vedere la Pulce al PSG aumentano di giorno in giorno. Manchester City permettendo...