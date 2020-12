Psg, Neymar allo scoperto: "Voglio giocare di nuovo con Messi"

Il messaggio è talmente chiaro da sembrare quasi imbarazzante e, a conti fatti, il prossimo anno potrebbe esserci un clamoroso ritorno in casa Barcellona. Le parole sono quelle di Neymar che, dopo la vittoria del suo Psg per 3-1 in casa del Manchester United rivela senza tanti giri di parole che la sua prossima destinazione sarà proprio la Spagna: “Quello che voglio di più è giocare di nuovo con Messi. Voglio giocare con lui, gli lascio anche il mio ruolo se vuole, per me non è un problema! L’anno prossimo dobbiamo giocare di nuovo insieme, di sicuro”.

italyphotopress