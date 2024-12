Dall'Inghilterra: il Manchester City in crisi pensa a Pogba per risalire

Nel mezzo della stagione più complicata da quando in panchina c'è Pep Guardiola, il Manchester City starebbe valutando il ritorno di Paul Pogba in Premier League, il centrocampista è stato contattato per ovviare alla lunga assenza dell'infortunato Rodri. Lo scrive The Independent, ricordando la precedente esperienza del 31enne con il Manchester United e che Guardiola é un suo estimatore. Pogba, squalificato 4 anni per doping, poi ridotti a 18 mesi, da marzo 2025 potrà riprendere a giocare scegliendo la squadra che vuole, dopo che a novembre c’è stata la risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus.