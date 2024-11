Juventus-Pogba, è addio: futuro del francese tra Arabia e MLS

Paul Pogba e la Juventus si separano. Dopo mesi di rumors dopo la squalifica per doping, la Vecchia Signora e il francese hanno trovato l'accordo per la risoluzione contrattuale che verrà firmata nelle prossime ore. Un addio prevedibile, atteso già da tempo, e che permetterà a Pogba di trovare una squadra che punterà su di lui per sognare, perché no, il Mondiale 2026. Sulla carta le proposte non mancherebbero.