Real Madrid, Mourinho e il mercato: "Non vendiamo i pezzi pregiati"

"Gestire l'ego è il miglior problema che un allenatore possa avere. I migliori giocatori sono il miglior problema che un allenatore possa avere" ha aggiunto Mou, che non si accontenta degli acquisti di Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries e del rientro di Nico Paz dal Como: "Voglio qualità. A volte la gente dice: 'Questo giocatore ha qualità incredibili, ma fisicamente non è molto al livello'. Quindi significa che non è al livello. 'Questo giocatore ha qualità incredibili, ma non è costante, ha alti e bassi'. Quindi non è un grande giocatore."