La Fiorentina cambia bomber: dal Parma arriva Pellegrino, Piccoli va al Bologna

Tutto fatto per l'arrivo di due nuovi attaccanti in casa Bologna e Fiorentina. A vestire la maglia rossoblu sarà Roberto Piccoli, che arriva dai viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Il suo sbarco (stasera in città, domani le visite) sbloccherebbe la cessione di Dallinga al Colonia. Per prendere il suo posto, Paratici ha scelto Mateo Pellegrino, si trasferirà a Firenze a titolo definito alla Fiorentina. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro, bonus inclusi.