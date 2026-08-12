Frosinone, ufficiali gli acquisti di Romano Schmid e Florian Grillitsch

12 Ago 2026 - 14:09
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Romano Schmid © Getty Images

Romano Schmid © Getty Images

Il Frosinone sul proprio sito ufficiale ha annunciato gli acquisti dei due calciatori austriaci Romano Schmid e Florian Grllitsch

Per Grillitsch: "Frosinone Calcio comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive del calciatore Florian Grillitsch. Il centrocampista, classe 1995, vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2027 con opzione a favore della società per il rinnovo contrattuale."

Per Schmid: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Werder Brema per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Romano Schmid. Il centrocampista, classe 2000, arriva in giallazzurro a titolo definitivo. La durata del contratto sarà di quattro anni."

Schmid è un trequartista classe 2000 di grandissima esperienza, nonostante l'età fresca: al Werder Brema, dove ha giocato negli ultimi sei anni, ha collezionato 192 presenze, 18 gol e 35 assist. Inoltre, è un titolare fisso della nazionale austriaca, dove conta 38 presenze e 4 reti, di cui una nel Mondiale 2026. 
Grillitsch è un mediano classe 1995, nell'ultima stagione al Braga ma che in carriera ha giocato nel Werder Brema, Hoffenheim, Ajax e Real Valladolid. Forte fisicamente, solido e preciso, è anche lui un titolare fisso della nazionale austriaca: 61 presenze e 1 gol per lui con il Das Team.

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