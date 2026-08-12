Frosinone, ufficiali gli acquisti di Romano Schmid e Florian Grillitsch

Schmid è un trequartista classe 2000 di grandissima esperienza, nonostante l'età fresca: al Werder Brema, dove ha giocato negli ultimi sei anni, ha collezionato 192 presenze, 18 gol e 35 assist. Inoltre, è un titolare fisso della nazionale austriaca, dove conta 38 presenze e 4 reti, di cui una nel Mondiale 2026.

Grillitsch è un mediano classe 1995, nell'ultima stagione al Braga ma che in carriera ha giocato nel Werder Brema, Hoffenheim, Ajax e Real Valladolid. Forte fisicamente, solido e preciso, è anche lui un titolare fisso della nazionale austriaca: 61 presenze e 1 gol per lui con il Das Team.