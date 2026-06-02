Le elezioni complicano il ritorno di Mourinho al Real Madrid: ora il Benfica chiede 15 milioni

Il paradosso è che, secondo quanto riporta il The Athletic, l'accordo con Mourinho, un triennale, sarebbe già stato messo nero su bianco lo scorso 16 maggio, con la presentazione ufficiale prevista per il 25. A rovinare i piani è stata la candidatura di Riquelme, arrivata il 23 maggio, un giorno prima della scadenza del termine di due settimane per farlo (l'annuncio di Perez risaliva al 12 maggio). Se nessun altro candidato si fosse fatto avanti, Perez sarebbe stato dichiarato vincitore (come è accaduto in cinque precedenti occasioni dal 2009). Per questo il ritorno del portoghese è stato messo temporaneamente in stand-by.