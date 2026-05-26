Mourinho chiede rinforzi ma il suo arrivo al Real è congelato. E l'accordo può anche saltare, lo scenario clamoroso

Il ritorno di Josè Mourinho al Real Madrid resta sospeso, ma il tecnico si era già mosso per il mercato. Il contratto con lo Special One, un biennale con opzione per la terza stagione in caso di vittoria della Liga, è stato messo a punto ma resta al momento bloccato in attesa della rielezione di Florentino Perez alla presidenza del club.
Secondo la stampa spagnola il Real ha ricevuto dal tecnico portoghese una relazione in cui si evidenzia la necessità in particolare di rinforzare i terzini, di comprare due difensori centrali e anche di ingaggiare due centrocampisti. A ogni entrata comunque, dovrà corrispondere un'uscita: Camavinga e Ceballos sono in uscita, mentre il contratto di Rudiger in scadenza il prossimo 30 giugno non è stato ancora rinnovato.
Le elezioni societarie al momento hanno bloccato tutto, proprio quando il passaggio dello Special One al Real era cosa fatta. Se il passaggio andrà a buon fine, i Blancos dovranno sborsare comunque di più rispetto ai 7 milioni di euro previsti inizialmente dalla clausola rescissoria. Secondo Record la cifra per liberare Mou potrebbe lievitare fino a quota 14 milioni.
L'INCOGNITA RIQUELME CHE PUO' FAR SALTARE TUTTO
Come scritto sopra, Mourinho dovrà attendere almeno fino al 7 giugno prima di unirsi ufficialmente al Real Madrid. Determinanti appunto saranno le elezioni dove Florentino Perez sfiderà Enrique Riquelme. Quest'ultimo ha idee diverse dall'attuale numero uno: con lui il ritorno dello Special One rischia di saltare definitivamente. "Mourinho è un grande allenatore che ha ottenuto molti successi e ha uno stile particolare di gestire lo spogliatoio. A volte può essere utile, a volte meno, dipende dalla situazione. Credo che il club abbia bisogno di un progetto a lungo termine" le parole dello stesso Riquelme che sembrano chiudere le porte all'ex di Inter e Benfica.