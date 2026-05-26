Mourinho chiede rinforzi ma il suo arrivo al Real è congelato. E l'accordo può anche saltare, lo scenario clamoroso

Come scritto sopra, Mourinho dovrà attendere almeno fino al 7 giugno prima di unirsi ufficialmente al Real Madrid. Determinanti appunto saranno le elezioni dove Florentino Perez sfiderà Enrique Riquelme. Quest'ultimo ha idee diverse dall'attuale numero uno: con lui il ritorno dello Special One rischia di saltare definitivamente. "Mourinho è un grande allenatore che ha ottenuto molti successi e ha uno stile particolare di gestire lo spogliatoio. A volte può essere utile, a volte meno, dipende dalla situazione. Credo che il club abbia bisogno di un progetto a lungo termine" le parole dello stesso Riquelme che sembrano chiudere le porte all'ex di Inter e Benfica.