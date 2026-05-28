Barcellona, Bastoni è alle spalle: arriva Gordon per 80 milioni, pressing totale per Julian Alvarez. Si avvicina Bernardo Silva

Il Barcellona è letteralmente scatenato sul mercato. I blaugrana, che hanno scelto di non affondare il colpo per Bastoni (decisiva la volontà del tecnico Flick), si apprestano a ufficializzare l'arrivo di Anthony Gordon dal Newcastle. Un acquisto pesante dato che i Magpies incasseranno per l'ala inglese la bellezza di 80 milioni di euro. Ma non è finita qui, perché i catalani hanno un obiettivo chiaro: ingaggiare Julian Alvarez entro l'inizio del Mondiale in Usa, Canada e Messico.