MERCATO ESTERO

Barcellona, Bastoni è alle spalle: arriva Gordon per 80 milioni, pressing totale per Julian Alvarez. Si avvicina Bernardo Silva

I catalani sono letteralmente scatenati: pronti 100 milioni di euro per l'argentino

28 Mag 2026 - 11:57
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Il Barcellona è letteralmente scatenato sul mercato. I blaugrana, che hanno scelto di non affondare il colpo per Bastoni (decisiva la volontà del tecnico Flick), si apprestano a ufficializzare l'arrivo di Anthony Gordon dal Newcastle. Un acquisto pesante dato che i Magpies incasseranno per l'ala inglese la bellezza di 80 milioni di euro. Ma non è finita qui, perché i catalani hanno un obiettivo chiaro: ingaggiare Julian Alvarez entro l'inizio del Mondiale in Usa, Canada e Messico.

Il tempo è poco e così il ds Deco si è già messo all'opera: nella giornata di mercoledì il dirigente blaugrana ha incontrato gli agenti dell'argentino in un hotel a Barcellona per mettere le basi dell'affare. Sia i Colchoneros che Laporta, scrive il Mundo Deportivo, non intendono far durare la trattativa per tutta l'estate: meglio arrivare subito al punto, in un senso o nell'altro. Il club Campione di Spagna, che punta a spendere 100 milioni di euro più bonus, si fa forte sulla volontà di Alvarez che ha dato la priorità proprio al Barcellona (c'è già una bozza d'intesa sull'ingaggio). Dal suo canto Simeone non intende far sconti: per meno di 150 milioni non verrà dato l'ok alla cessione della prima punta. Nelle prossime ore Deco potrebbe presentare una prima offerta.

Intanto è tornata a scaldarsi anche la pista Bernardo Silva per il Barcellona: l'ex Manchester City, inseguito anche da Juve e Atletico, ha messo al primo posto la squadra allenata da Flick anche per motivi familiari. I contatti nelle ultime ore si sono intensificati, conferma El Chiringuito, e lo stesso Deco vede di buon occhio l'ingaggio del fantasista che arriverebbero come parametro zero. 

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