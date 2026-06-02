Torino, al via la trattativa per il rinnovo di Zapata

Dopo settimane in cui diverse voci lo davano vicino all'addio, Duvan Zapata è pronto a rinnovare con il Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata dovrebbero offrire all'attaccante colombiano un prolungamento di un altro anno, quindi fino all'estate del 2028. L'unico nodo da sciogliere resta l'ingaggio da 2,5 milioni di euro: l'idea del club è spalmarlo sui due anni di contratto, inserendo dei premi in base a rendimento e presenze. L'incontro tra società ed entourage del calciatore dovrebbe avvenire in tempi brevi.