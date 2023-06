Mbappé fa chiarezza: "Non rinnovo, ma resto al Psg per la prossima stagione. Ho le mie ragioni"

DALLA FRANCIA

L'attaccante francese chiude ai rumors che lo vorrebbero al Real già dalla prossima stagione e sull'addio al Psg sottolinea: "La gente non sa tutto"

Kylian Mbappé vuole fare chiarezza sul proprio futuro dopo aver annunciato al Paris Saint-Germain la volontà di non rinnovare il contratto che andrà in scadenza nel giugno 2024. Una decisione, quella dell'attaccante francese, che ha fatto parlare tanto e messo in discussione il suo futuro, col Real Madrid che si è fatto sotto nel tentativo di strapparlo ai parigini. Ma dal ritiro della nazionale francese Mbappé ha chiarito una volta e per tutte: "Al momento ho solo un'opzione, restare al Psg. Ho intenzione di giocare lì all'inizio della prossima stagione. Sul mancato rinnovo ho le mie ragioni, le persone non sanno tutto".

In conferenza stampa il numero 10 dei Bleus ha sottolineato ancora una volta che la lettera inviata al club risale a mesi fa e che sulla sua decisione c'è poco margine di discussione: "Non c'è niente da spiegare. Ho inviato una lettera ma è stato tempo fa, non durante la pausa per le nazionali. Non c'è bisogno di spiegare perché. Ho le mie ragioni. La mia unica opzione ora è restare al PSG, l'ho già detto".

"Non sapevo che una lettera potesse uccidere qualcuno. È solo una lettera. Non mi interessano le reazioni. Onestamente non pensavo di offendere nessuno. Ho solo inviato una lettera" ha commentato Mbappé dopo che la sua decisione è stata duramente criticata in Francia e non solo. L'attaccante ha quindi dribblato le polemiche: "Le persone possono parlare, criticare: so perché faccio quello che faccio e perché dico quello che dico. Le persone non hanno tutte le informazioni”. Vedi anche Calcio estero Psg, Mbappé: "Mai parlato di rinnovo, il Milan di Berlusconi mi faceva sognare"

E sul tentativo del presidente francese Emmanuel Macron di convincerlo a restare, il talento della nazionale transalpina ha sottolineato: "Macron non avrà alcun impatto sul mio futuro. Lui spera che io resti al PSG e io voglio restare, quindi siamo sulla stessa linea”.