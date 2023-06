Real Madrid, tutto su Mbappé: il Psg ora apre alla cessione

IL SUPER COLPO

Florentino Perez vuole solo il francese, in Francia si parla di un possibile accordo sulla base di 200 milioni più 50 di bonus

Il possibile trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid sta per diventare la principale telenovela di mercato dell'estate. Dopo che il fuoriclasse francese ha chiuso a doppia mandata le porte a un rinnovo col Psg, e nonostante abbia rassicurato di voler onorare il contratto e rimanere fino alla scadenza prevista a giugno 2024, i Blancos stanno cominciando a fare sul serio: per Florentino Perez il classe '98 è un'ossessione, vede in lui l'unica opzione possibile per sostituire Benzema e i media spagnoli assicurano che sia disposto a tutto pur di portarlo nella capitale senza aspettare l'anno prossimo.

La vera novità che filtra dalla Francia è che in Qatar non abbiano preso benissimo il mancato prolungamento di Mbappé e che ora i proprietari del club abbiano dato l'input di provare a vendere, per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. La richiesta sarebbe di quelle da capogiro: 200 milioni di euro subito, più 50 di bonus in caso di vittoria del Pallone d'Oro. L'indiscrezione arriva dal portale Psg Community ed è stata immediatamente ripresa da El Chiringuito, che si è anche spinto a indicare il 23 luglio come possibile data della presentazione di Mbappé al Bernabeu.

Qualcosa, insomma, si sta muovendo. Per chiudere una trattativa di questa portata è probabile che occorrano ancora settimane, ma se il giocatore e i due club cominciano a remare tutti nella stessa direzione, come sembra stia accadendo, le probabilità che l'affare vada a buon fine salgono.