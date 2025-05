Nico Paz: "Voglio portare il Como in alto, poi ho molti altri sogni"

Nico Paz in una lunga intervista al canale Youtube della Lega Serie A ha parlato dei suoi obiettivi futuri con il Como: "Voglio portare il Como più in alto possibile e vogliamo fare la storia qui in questo club". L'attaccante ha così continuato: "Soprattutto in questo momento non guardo al breve termine, ma a portare il Como più in alto possibile. L'argentino ha rivelato anche i suoi sogni nel calcio: "Diventare un calciatore professionista è qualcosa che ho realizzato quest’anno perché per me è il primo anno in una Prima Divisione, è un sogno per me e per la mia famiglia. Voglio giocare con l’Argentina, voglio giocare un Mondiale".