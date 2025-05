Ancelotti sarà il nuovo ct del Brasile: c'è l'accordo

Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile. Lo ha comunicato la Federazione brasiliana con un messaggio su X in cui viene annunciato che la nazionale più vincente del mondo sarà diretta dal tecnico più vincente. L'allenatore italiano lascerà il Real Madrid a fine stagione. Le parti hanno raggiunto l'intesa totale e sono stati definiti tutti i dettagli compresa la composizione dello staff. L'incarico da selezionatore della nazionale verdeoro partirà dalla fine di maggio, in tempo per le partite di qualificazione al Mondiale 2026 in programma a giugno. L'unica esperienza del tecnico di Reggello in una nazionale risale al periodo tra il 1992 e il 1995, compreso la spedizione a USA '94, quando era il vice di Sacchi nell'Italia.