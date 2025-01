Perché il Manchester City spende 200 milioni a gennaio: ha "paura" della sentenza della Premier League

La domanda è lecita: perché il Manchester City, che attende la sentenza sulle presunte 80 violazioni delle regole finanziarie della Premier League tra il 2009 e il 2018, fa spese pazze sul mercato di gennaio per oltre 200 milioni di euro? Fare i conti in tasca ai Citzens in questa sessione invernale è facile perché la spesa è ripartita su solo quattro giocatori, ammesso si fermi qui: presi Vitor Reis (Palmeiras) e Abdukodir Khusanov (Lens) per 75 milioni di euro complessivi, in chiusura l'acquisto di Omar Marmoush (Eintracht Francoforte) per 80 milioni e caldissima la trattativa per Andrea Cambiaso della Juventus, affare tra i 60 e gli 80 milioni. Nel discorso possiamo inserire anche il rinnovo di Erling Haaland fino al 2034 - ripetiamo, fino al 2034! - che, a circa 20 milioni a stagione, aggiunge altri 200 milioni di investimento anche se spalmato nei prossimi 9 anni e mezzo.